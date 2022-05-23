Мощную песчаную бурю в Ираке сняли на видео

Песчаная буря обрушилась на несколько провинций Ирака. Местные жители публикуют в сетях кадры с атмосферным явлением.

Из-за пылевого фронта воздух стал оранжевым, резко снизилась видимость на дорогах: ничего не видно в пределах ста метров. Порывы ветра могут достигать 40-50 км/ч.