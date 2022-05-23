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1 час назад

Мощную песчаную бурю в Ираке сняли на видео

Александр Кузьмин

Песчаная буря обрушилась на несколько провинций Ирака. Местные жители публикуют в сетях кадры с атмосферным явлением.

Из-за пылевого фронта воздух стал оранжевым, резко снизилась видимость на дорогах: ничего не видно в пределах ста метров. Порывы ветра могут достигать 40-50 км/ч.

Ранее сообщалось, из-за плохих погодных условий 23 мая приостановят работу все госучреждения, кроме тех, что относятся к системе здравоохранения, экстренным и коммунальным службам. В некоторых учебных заведениях были отменены экзамены. Также планировалось закрыть все аэропорты Ирака.

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