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23 минуты назад

В ДНР заявили о начале боев за Авдеевку

Lenta.ru

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале заявил о начале боев в городской застройке города Авдеевка, расположенного к северо-западу от Донецка. В этом районе сосредоточена одна из самых крупных группировок ВСУ в республике — именно оттуда в течение 8 лет почти непрерывно велись обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

В ДНР заявили о начале боев за Авдеевку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Безсонова, подразделения 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР уже вошли в городские кварталы Авдеевки. До этого авдеевская группировка ВСУ попала в так называемый «огневой мешок». Удары по позициям украинских военных наносятся с нескольких направлений, включая населенные пункты Спартак и Крутая Балка.

Ранее официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики планируют взять в кольцо группировку ВСУ и при этом не станут входить в Авдеевку и другие города республики.

В мире,Даниил Безсонов,Эдуард Басурин,
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