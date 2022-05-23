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10 минут назад

Депутат Европарламента предложил ввести санкции против США

Александр Кузьмин

Депутат Европарламента Мислав Колакушич из Хорватии предложил ввести санкции против США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео с высказываниями европейского политика.

«Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может, и в мире», – передает слова Колакушича источник.

При этом хорватский депутат отметил, что антироссийские санкции направлены «против полумиллиарда граждан ЕС и миллионов жителей остальной Европы».

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