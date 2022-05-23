В Бундестаге обвинили Шольца в нежелании победы Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц тянет время на фоне эскалации украинского кризиса, считает депутат Бундестага от оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» Родерих Кизеветтер. На политическом ток-шоу Энн Уилл на телеканале ARD политик раскритиковал немецкое правительство за отсутствие закупок зенитных установок Gepard и БМП Marder для Украины.

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«Я думаю, что он тянет время. <…> Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла. Выиграла в том смысле, чтобы российские солдаты были вытеснены из страны», — отменил Кизеветтер.

Как добавил немецкий депутат, у него вызывает непонимание подход Шольца к ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что не знает, почему канцлер столь сдержан в вопросах поддержки Киева.