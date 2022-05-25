Слова Байдена о Тайване сочли ошибкой

Издание The Telegraph назвало ошибкой слова американского президента Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты готовы к участию в защите Тайваня.

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Авторы статьи отметили, что Соединённые Штаты «никогда не брали на себя обязательств» по защите Тайваня.

Они также напомнили, что подобное решение должно быть принято с согласия конгресса.

Джо Байдену во время его выступления в Токио задали вопрос, готовы ли США к вмешательству в ситуацию вокруг Тайваня «в случае конфликта», американский лидер ответил утвердительно.

После этого МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением Байдена.