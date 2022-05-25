В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
40 минут назад

Telegraph: слова Байдена о готовности США защищать Тайвань являются ошибкой

RT на русскомиещё 23

Издание The Telegraph назвало ошибкой слова американского президента Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты готовы к участию в защите Тайваня.

Слова Байдена о Тайване сочли ошибкой
Фото: ReutersReuters

Авторы статьи отметили, что Соединённые Штаты «никогда не брали на себя обязательств» по защите Тайваня.

Они также напомнили, что подобное решение должно быть принято с согласия конгресса.

Джо Байдену во время его выступления в Токио задали вопрос, готовы ли США к вмешательству в ситуацию вокруг Тайваня «в случае конфликта», американский лидер ответил утвердительно.

После этого МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением Байдена.

Там напомнили, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер призвал власти Соединённых Штатов избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня.

В мире,Крым наш,Генри Киссинджер,Джозеф Байден,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители