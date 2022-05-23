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52 минуты назад

Премьер Польши выступил против мира на Украине "любой ценой"

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий скептически воспринял мирный план Италии по урегулированию ситуации на Украине, пишет La Repubblica. Как заявил политик, он не поддерживает достижение договоренностей о мире любой ценой.

Премьер Польши выступил против мира на Украине "любой ценой"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мир — наша общая цель, но это не может быть мир любой ценой. Мы не можем согласиться на диалог, который может использовать [президент России Владимир] Путин, диалог над главами украинцев», — отметил Моравецкий.

С точки зрения премьера Польши, переговоры с Россией якобы заведомо не имеют шансов на успех, поскольку до этого у мировых лидеров не получалось договорится с российским лидером Владимиром Путиным.

«Многие политики пытались [вести переговоры с президентом России] и всегда это заканчивалось одинаково — унижением. Некоторые западные политики все еще думают, что Россия в конце концов остановится. У меня есть один совет: не надо иллюзий», — подчеркнул Моравецкий.

Италия предложила свой план по урегулированию украинского кризиса 19 мая. Он содержит ряд ключевых пунктов, в том числе прекращение огня и начало переговоров сторон при содействии международной группы. При этом итальянский план предусматривает обсуждение военного нейтралитета Украины с поддержкой других государств.

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский заявил, что замораживание российско-украинских переговоров является инициативой Украины.

В мире,Матеуш Моравецкий,Владимир Мединский,Владимир Путин,
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