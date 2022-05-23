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1 час назад

НАТО призвали пойти на конфликт с Эрдоганом

Мария Иванова

Автор Der Spiegel Максимилиан Попп заявил, что НАТО должна рискнуть и пойти на конфликт с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ради Финляндии и Швеции. Автор подчеркнул, что альянс не должен позволять Эрдогану шантажировать себя.

Эрдоган ранее заявил, что Турция заблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он отметил, что Стокгольму и Хельсинки не стоит посылать своих дипломатов в Анкару и пытаться переубедить Турцию.

Турция обвиняет Финляндию и Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

СМИ писали, что Анкара пообещала не блокировать заявки Финляндии и Швеции, если будут выполнены несколько условий: страны признают РПК террористической организацией, Турцию вернут в программу подготовки пилотов F-35 и снимут со страны санкции за покупку российских С-400.

«НАТО поступила бы правильно, если бы не пошла на требования Эрдогана… В последние годы Эрдоган действовал как двойной агент», - заявил Попп.

Он подчеркнул, что Турция, будучи членом альянса, покупала оружие у России и угрожала партнеру по НАТО - Греции.

В Финляндии прокомментировали решение о вступлении в НАТО

Попп отметил, что в ближайшие месяцы Эрдоган начнет действовать «еще более нагло», чтобы обеспечить себе победу на президентских выборах в 2023 году.

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