Байден оценил предоставление Японии статуса постоянного члена СБ ООН

Президент США Джо Байден поддержал проведение реформы Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) и предоставление Японии статуса его постоянного члена. Об этом со ссылкой на японский телеканал NHK пишет РИА Новости.
По данным издания, такую идею президент США предложил в ходе прошедших сегодня в Токио переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой.
Ранее Фумио Кисида предложил реформировать Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг Украины. Премьер-министр Японии отметил, что Токио планирует всеми силами добиваться этой реформы. Он считает также, что РФ несет большую ответственность перед международным сообществом за мир и безопасность на планете.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции.
При этом глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что на сегодняшнем этапе развития международных отношений решается вопрос о том, будут ли люди жить на основе Устава ООН или смирятся с диктатом отдельных стран.