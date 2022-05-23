Байден оценил предоставление Японии статуса постоянного члена СБ ООН

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По данным издания, такую идею президент США предложил в ходе прошедших сегодня в Токио переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

Ранее Фумио Кисида предложил реформировать Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг Украины. Премьер-министр Японии отметил, что Токио планирует всеми силами добиваться этой реформы. Он считает также, что РФ несет большую ответственность перед международным сообществом за мир и безопасность на планете.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции.