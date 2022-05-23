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1 час назад

Байден оценил предоставление Японии статуса постоянного члена СБ ООН

Алиса Селезнёва

Президент США Джо Байден поддержал проведение реформы Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) и предоставление Японии статуса его постоянного члена. Об этом со ссылкой на японский телеканал NHK пишет РИА Новости.

Байден оценил предоставление Японии статуса постоянного члена СБ ООН
Фото: ReutersReuters

По данным издания, такую идею президент США предложил в ходе прошедших сегодня в Токио переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

Ранее Фумио Кисида предложил реформировать Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг Украины. Премьер-министр Японии отметил, что Токио планирует всеми силами добиваться этой реформы. Он считает также, что РФ несет большую ответственность перед международным сообществом за мир и безопасность на планете.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции.

При этом глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что на сегодняшнем этапе развития международных отношений решается вопрос о том, будут ли люди жить на основе Устава ООН или смирятся с диктатом отдельных стран.

В мире,Фумио Кисида,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Совбез ООН,ООН,ЕС,
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