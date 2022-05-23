Экс-мэр Нью-Йорка назвал Байдена «дементным». Видео

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал американского президента «дементным». На инцидент обращает внимание официальный Telegram-канал МИЦ «Известия», опубликовавший соответствующие кадры.
Во время парада Celebrate Israel, участники которого выражали солидарность с еврейским государством, политик вступил в словесную перепалку со сторонницей демократической партии, в ходе которой он оскорбил оппонентку и сравнил женщину с главой Белого дома.
«Ты придурок… Ты придурок с промытыми мозгами… Ты, наверное, такая же дементная, как Байден», — заявил Джулиани.