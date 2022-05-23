В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
13 минут назад

Сатановский: «Зеленский начал большой распил своей страны»

Елена Прошина

Украина может лишиться своих земель из-за «заигрывания» президента Владимира Зеленского с Польшей. Так считает политолог Евгений Сатановский. В своем Telegram-канале он прокомментировал решение украинского лидера внести в Верховную раду законопроект об упрощении пересечения границы двух стран.

Политолог: Зеленский начал раздавать украинские земли с Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Сатановского, Зеленский начинает «большой распил своей страны и раздачу слонов соседям».

«Что сие нововведение должно означать и под что означенный кунштюк президент украинский стране своей и народу втюхивает и наверняка втюхает? Не под аннексию ли Польшей Западной Украины?» - написал политолог.

Он добавил, что давно на Украине до такой степени открыто, нагло и подло «родиной не торговали»

«Только Литву ей (Польше – прим.) еще осталось под себя с Белоруссией подмять и можно в новый поход на Москву отправляться, Кремль заново занимать. Пока там еще Минины с Пожарскими народятся - глядишь, если выгорит исконно задуманное, выйдет-таки Польша в великие державы. Ну, а те, кто ей в этом помогут, из числа украинского начальства, тех тоже не забудут», — объявил эксперт.

Политолог добавил, что политики в Европе ждут возможности для начала нового витка информационной войны против России. По его словам, Евросоюз будет рассказывать, что Киев и Варшава пытаются спасти граждан «от злого Путина».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина вступила в Евросоюз. По его словам, только Украина имеет право решать свое будущее.

В мире,Владимир Зеленский,Евгений Сатановский,Анджей Дуда,Владимир Путин,Верховная Рада,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители