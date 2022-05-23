Политолог: Зеленский начал раздавать украинские земли с Польши

«Только Литву ей (Польше – прим.) еще осталось под себя с Белоруссией подмять и можно в новый поход на Москву отправляться, Кремль заново занимать. Пока там еще Минины с Пожарскими народятся - глядишь, если выгорит исконно задуманное, выйдет-таки Польша в великие державы. Ну, а те, кто ей в этом помогут, из числа украинского начальства, тех тоже не забудут», — объявил эксперт.