Политолог: Зеленский начал раздавать украинские земли с Польши

Украина может лишиться своих земель из-за «заигрывания» президента Владимира Зеленского с Польшей. Так считает политолог Евгений Сатановский. В своем Telegram-канале он прокомментировал решение украинского лидера внести в Верховную раду законопроект об упрощении пересечения границы двух стран.
По мнению Сатановского, Зеленский начинает «большой распил своей страны и раздачу слонов соседям».
«Что сие нововведение должно означать и под что означенный кунштюк президент украинский стране своей и народу втюхивает и наверняка втюхает? Не под аннексию ли Польшей Западной Украины?» - написал политолог.
Он добавил, что давно на Украине до такой степени открыто, нагло и подло «родиной не торговали»
«Только Литву ей (Польше – прим.) еще осталось под себя с Белоруссией подмять и можно в новый поход на Москву отправляться, Кремль заново занимать. Пока там еще Минины с Пожарскими народятся - глядишь, если выгорит исконно задуманное, выйдет-таки Польша в великие державы. Ну, а те, кто ей в этом помогут, из числа украинского начальства, тех тоже не забудут», — объявил эксперт.
Политолог добавил, что политики в Европе ждут возможности для начала нового витка информационной войны против России. По его словам, Евросоюз будет рассказывать, что Киев и Варшава пытаются спасти граждан «от злого Путина».
Ранее президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина вступила в Евросоюз. По его словам, только Украина имеет право решать свое будущее.