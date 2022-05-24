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1 час назад

Байден заявил, что США являются "индо-тихоокеанской державой"

Газета.Ruиещё 7

США являются "индо-тихоокеанской державой". Об этом в ходе своего выступления на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает РИА "Новости".

Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой"
Фото: ReutersReuters

Глава Белого дома отметил, что его страна "должна и будет сильным, прочным и надежным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Мы — индо-тихоокеанская держава. Однажды лидер Китая спросил меня, почему я продолжаю говорить, что мы — индо-тихоокеанская держава. Я сказал, потому что мы такие и есть. Мы связаны Тихим океаном с одной стороны нашей страны. И мы взаимодействовали с вами всеми уже длительное время", — сказал американский лидер.

24 мая в Токио стартовал саммит лидеров QUAD - вторая очная встреча "четверки". Первый саммит прошел в Вашингтоне в сентябре 2021 года.

В мире,Новости регионов,Джозеф Байден,
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