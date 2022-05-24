Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой"

"Мы — индо-тихоокеанская держава. Однажды лидер Китая спросил меня, почему я продолжаю говорить, что мы — индо-тихоокеанская держава. Я сказал, потому что мы такие и есть. Мы связаны Тихим океаном с одной стороны нашей страны. И мы взаимодействовали с вами всеми уже длительное время", — сказал американский лидер.