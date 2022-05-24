Байден назвал США "индо-тихоокеанской державой"

США являются "индо-тихоокеанской державой". Об этом в ходе своего выступления на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает РИА "Новости".
Глава Белого дома отметил, что его страна "должна и будет сильным, прочным и надежным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе".
"Мы — индо-тихоокеанская держава. Однажды лидер Китая спросил меня, почему я продолжаю говорить, что мы — индо-тихоокеанская держава. Я сказал, потому что мы такие и есть. Мы связаны Тихим океаном с одной стороны нашей страны. И мы взаимодействовали с вами всеми уже длительное время", — сказал американский лидер.
24 мая в Токио стартовал саммит лидеров QUAD - вторая очная встреча "четверки". Первый саммит прошел в Вашингтоне в сентябре 2021 года.