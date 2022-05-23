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44 минуты назад

Политолог Сатановский: Зеленский начал раздавать украинские земли с Польши

Газета.Ruиещё 3

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале заявил, что из-за "заигрывания" президента Владимира Зеленского с Польшей Украина может лишиться своих земель. Таким образом он прокомментировал решение Зеленского внести в Верховную раду законопроект об упрощении пересечения государственной границы двух стран.

Политолог: Зеленский начал раздавать украинские земли с Польши
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Сатановский заявил, что украинский лидер начинает "большой распил своей страны и раздачу слонов соседям".

"Здравствуй, новая Речь Посполитая, исконное лоно европейской демократии, бестолковой, беспомощной и беспощадной! Здравствуй, Великая Польша, от моря до моря! Только Литву ей еще осталось под себя с Белоруссией подмять и можно в новый поход на Москву отправляться", - объявил эксперт.

Политолог добавил, что политики в Европе ждут возможности для начала нового витка информационной войны против России. По его словам, Евросоюз будет рассказывать, что Киев и Варшава пытаются спасти граждан "от злого Путина".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде рассказал о договоренности с польским коллегой Анджеем Дудой.

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