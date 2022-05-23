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28 минут назад

Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН

Газета.Ruиещё 8

Президент США Джо Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) в случае проведения его реформы. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что эту идею американский лидер предложил в ходе прошедших 23 мая в Токио переговоров с главой японского правительства Фумио Кисидой.

22 мая Байден прибыл в Японию, где посетил Императорский дворец. Там он провел встречу с императором Нарухито.

Глава США также намерен встретится с родственниками японцев, похищенных спецслужбами КНДР.

Глава США пробудет в Японии до 24 мая, когда пройдет саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Япония, США, Индия и Австралия.

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