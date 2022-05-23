Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН

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Отмечается, что эту идею американский лидер предложил в ходе прошедших 23 мая в Токио переговоров с главой японского правительства Фумио Кисидой.

22 мая Байден прибыл в Японию, где посетил Императорский дворец. Там он провел встречу с императором Нарухито.

Глава США также намерен встретится с родственниками японцев, похищенных спецслужбами КНДР.