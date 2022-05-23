Байдену предложили уступить ради доступа в Черное море для НАТО

Глава американского государства Джо Байден должен убедить президента Турции Тайипа Эрдогана открыть Черное море для кораблей НАТО. Об этом заявил колумнист The Hill Сет Кропси, сообщает портал «Известия».

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Он отметил, что президенту США необходимо действовать быстро, чтобы укрепить позиции НАТО. Ради этого стоит принять требования лидера Турции и отдать ему желаемые военные технологии, считает Кропси. Взамен Эрдоган предоставит военным кораблям НАТО доступ в Черное море.

Колумнист The Hill также указал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО предоставит альянсу и США стратегическое преимущество, дополнительное оружие для противостояния России. Однако он уточнил, что в НАТО существуют разногласия касательно принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Президент Турции, например, выступил против членства этих стран в НАТО, напомнил Кропси.

Журналист считает, что Швеция и Финляндия только выиграют, если станут частью Североатлантического альянса: они сохранят эффективные вооруженные силы, способные на противостояние мощным державам, и при этом смогут рассчитывать на американскую материально-техническую поддержку.