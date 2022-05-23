Названы четыре сценария завершения карьеры Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая заявил, что хочет добиться разрешения конфликта дипломатическим путем, но добавил, что у России другие намерения. Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали его слова и дали несколько прогнозов касательно дальнейшей карьеры украинского лидера, сообщает портал «Известия».

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В своей речи Владимир Зеленский заявил, что есть вещи, которые Украина не сможет достичь за столом переговоров.

«Мы хотим, чтобы всё стало прежним, чего Россия не хочет. Это будут боевые действия, но они окончательно закончатся дипломатией», — пояснил он.

Его речь опубликовало издание Le Figaro. Читатели в комментариях под статьей развернули дискуссию о политическом будущем президента Украины.

Читатель с ником tagarun написал, что позднее Зеленский скажет «что-нибудь еще». Он подчеркнул, что если украинский лидер продолжит говорить «много разного», то ему окончательно перестанут верить.

Анонимный пользователь заметил, что конец конфликту вокруг Украины положит разве только «ссылка Зеленского в Восточно-Сибирскую тюрьму».

Как считает читатель Avidoron, российская сторона спустя какое-то время поняла, что ждать от Зеленского решения проблемы «бессмысленно», так как он и сам «проблема».