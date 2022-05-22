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45 минут назад

Норвегия ответила польскому премьеру на требование делиться прибылью от продажи газа

Газета.Ru

Государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на требования Польши делиться с другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.

Норвегия ответила польскому премьеру на требование делиться прибылью от продажи газа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия получает свыше €100 млрд от продажи подорожавшего газа. Он призвал делиться этими «гигантскими доходами» «особенно с Украиной».

Петерссон указал, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в пенсионный фонд и, хотя доходы от продажи нефти увеличились в результате украинского кризиса, размер его средств снизился примерно на 550 миллиардов норвежских крон отчасти из-за падения фондового рынка. По словам Петерссона, норвежская экономика и норвежские потребители также страдают от повышения цен на электроэнергию и бензин.

Он также подчеркнул, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и внесет «значительно больший вклад».

В последние месяцы в Европе и США наблюдается рост цен на газ и нефть. После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран заявили, что планируют отказаться от поставок российских энергоносителей. В США ввели запрет на импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. В ЕС готовили очередной пакет антироссийских санкций, предусматривающий, в частности, импорт нефти из России, однако он так и не был согласован.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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