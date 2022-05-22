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55 минут назад

Бельгия первой в мире ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян

News.ru

Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой, сообщили в пресс-службе правительства страны. Отмечается, что карантин будет длиться 21 день.

Первая в мире страна ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян
Фото: ТАССТАСС

Решение принято правительством Бельгии вечером 22 мая.

В заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что за последние несколько недель по меньшей мере восемь европейских стран — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Соединённое Королевство — сообщили о выявлении случаев оспы обезьян. За пределами Европейского региона случаи заболевания зарегистрированы в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.

По данным ВОЗ, в настоящее время подтверждены 92 случая заражения оспой обезьян. В Twitter-аккаунте представители организации уточнили, что ещё 28 человек находятся в зоне карантина.

В Британии 22 мая предположили, что обезьянья оспа используется Россией как биологическое оружие. На эту мысль их натолкнула деятельность советского микробиолога Канатжана Алибекова, который с 70-х годов занимался разработкой биооружия в объединении «Биопрепарат». Одним из предметов изучения Алибекова была оспа обезьян.

Назван ранний симптом оспы обезьян

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал тяжелым фейком информацию о том, что Россия якобы рассматривала возможность использования вируса оспы обезьян как биооружия, потому что эта болезнь плохо передаётся от человека к человеку, поэтому бессмысленно говорить о ней, как о биологическом оружии.

В мире,Анатолий Альтштейн,ВОЗ,
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