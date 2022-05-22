Первая в мире страна ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян

Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой, сообщили в пресс-службе правительства страны. Отмечается, что карантин будет длиться 21 день.

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Решение принято правительством Бельгии вечером 22 мая.

В заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что за последние несколько недель по меньшей мере восемь европейских стран — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Соединённое Королевство — сообщили о выявлении случаев оспы обезьян. За пределами Европейского региона случаи заболевания зарегистрированы в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.

По данным ВОЗ, в настоящее время подтверждены 92 случая заражения оспой обезьян. В Twitter-аккаунте представители организации уточнили, что ещё 28 человек находятся в зоне карантина.

В Британии 22 мая предположили, что обезьянья оспа используется Россией как биологическое оружие. На эту мысль их натолкнула деятельность советского микробиолога Канатжана Алибекова, который с 70-х годов занимался разработкой биооружия в объединении «Биопрепарат». Одним из предметов изучения Алибекова была оспа обезьян.