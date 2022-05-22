Во Франции дали "честный" ответ о сроках вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС займет «15 или 20 лет, если быть честными». Об этом заявил в воскресенье, 22 мая министр-делегат Франции по европейским делам Клеман Бон, сообщает издание La Libre.

Фото: ТАСС ТАСС

«Следует быть честными. Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 год или 2 года, мы лжем. Это неправда. Вероятно, это 15 или 20 лет, это очень долго», — сказал Клеман Бон.

Он отметил, что не хочет, «чтобы украинцам продавали иллюзии и ложь».

По его мнению, нельзя одновременно говорить «Добро пожаловать в ЕС*», но указывать, что звездочка означает «через 15 лет». Иначе целые поколения украинцев вырастут разочарованными.

Клеман Бон предложил пока дать Украине «политический проект, в котором они могут участвовать».

«Европейское политическое сообщество, предложенное президентом Макроном, «дополняет ЕС» и «может предложить политический и конкретный проект странам, которые не находятся в ЕС, но хотят стать ближе к нам», — сказал министр.

Он считает, что Киев может получить «свободное передвижение по Европе» и возможность «частично воспользоваться европейским бюджетом для реконструкции и завтрашнего возрождения Украины». Кроме того, речь может идти об общей энергетической политике.