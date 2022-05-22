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32 минуты назад

В США заявили об ослаблении НАТО из-за позиции Турции

Lenta.ru

Нежелание Турции соглашаться на членство Финляндии и Швеции в НАТО загоняет альянс в ловушку, которая ослабит его на десятилетия, заявил обозреватель The National Interest Марк Епископос (Mark Episkopos).

В США обвинили Турцию в ослаблении НАТО
Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналист считает, что западные страны могли бы надавить на Анкару, чтобы повлиять на ее позицию. Например, заблокировать сделку по продаже модернизированных истребителей F-16 или ограничить оперативную совместимость турецкой армии с вооруженными силами других членов организации.

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По мнению Епископоса, подобные шаги могут иметь и обратный эффект.

«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган предпочтет удвоить ставки, нежели отступить. Он уже делал так в ответ на западные санкции после покупки российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году», — заметил Епископос.

Последствия коллективного давления разрушат солидарность в НАТО, добавил он.

Обозреватель напомнил, что в альянсе не существует механизма исключения стран. Маловероятно, что Эрдоган решит уйти из него самостоятельно, считает он.

«Но пострадавшая Турция может ослабить альянс на десятилетия вперед», — добавил он.

По словам автора, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне и Брюсселе представили экспансию в Скандинавии как несомненный успех, который усилит коалицию на фоне нарастающей напряженности в Европе. На самом деле они положили начало опасному длительному процессу с потенциально серьезными последствиями для долгосрочного единства Запада, подчеркнул журналист.

19 мая Турция заявила НАТО о намерении сказать нет вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. По словам Эрдогана, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Кроме того, власти Турции выдвинули условия одобрения вступления стран в альянс.

Финляндия и Швеция заявили о готовности вступить в НАТО 13 апреля. Эти североевропейские государства на протяжении многих лет придерживались нейтралитета, а членство в альянсе там если и обсуждалось, то скорее в гипотетическом ключе. Однако боевые действия на Украине подтолкнули финское и шведское руководство к пересмотру приоритетов.

В мире,Армия,НАТО,
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