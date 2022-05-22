Дуда предложил заключить новый договор о соседстве с Украиной

"По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев", - приводит слова польского лидера агентство Укринформ.

Кроме того, по словам Дуды, нынешняя ситуация на Украине показала, что сеть автомобильных, железнодорожных дорог и другие виды транспортного сообщения между Украиной и Польшей работают недостаточно хорошо. По убеждению президента, "польско-украинская граница должна объединять, а не делить". Дуда предложил, чтобы "признаком хороших двусторонних отношений стало быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой".