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57 минут назад

Во Франции заявили, что не желают победы России на Украине, но всегда выступают за диалог

ТАССиещё 3

Франция поддерживает Украину, чтобы не допустить победы России в конфликте, но в то же время выступает за продолжение диалога для построения мира в будущем. Об этом заявил министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон в воскресном эфире телеканала SeeNews.

Во Франции заявили, что не желают победы России на Украине
Фото: ReutersReuters

"Наша цель - не допустить победы России", - подчеркнул министр-делегат, отметив, что Франция с первых дней спецоперации ВС РФ оказывает поддержку Украине и сейчас лишь усиливает ее, направляя военную технику в эту страну.

В то же время он уточнил, что Париж не собирается отправлять в зону боевых действий своих военных.

"Мы думаем, что это необратимо и серьезно ухудшит ситуацию, чего бы никто не хотел", - пояснил он.

В ходе беседы телеведущие несколько раз пытались уточнить, что же Европа и Запад в целом могут считать победой для Украины.

Бон заявил, что сейчас цель - это "освободить Украину" и "обеспечить сохранение ее территории", но отказался называть конкретные условия, заметив, что это "не помогло бы дипломатии".

Министр-делегат выразил мнение, что "только президент [Украины] может определять, вместе с поддержкой, которую ему оказывает [Запад], условия переговоров о будущем мире". А поскольку "слабая сторона никогда в истории не могла диктовать условия для мира", западные страны и оказывают поддержку Киеву.

"В то же время мы - Франция, в частности президент Франции - поддерживаем сложный контакт, который пока не приводит к желаемым результатам, но поддерживается с [президентом РФ Владимиром] Путиным, - отметил Клеман Бон. - Нельзя сказать, что мы разрушили диалог, сожгли мосты, избегали дискуссии и провоцировали".

В мире,Владимир Путин,Верховный суд,
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