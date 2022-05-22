Британский таблоид увидел «русский след» в распространении оспы обезьян

Россия до начала 1990-х годов рассматривала возможность использования оспы обезьян в качестве биологического оружия. «Русский след» в распространении заболевания увидел британский таблоид Mirror.

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Издание обратило внимание на давние интервью с бывшим советским экспертом и замруководителя программы СССР по биологическому оружию Канатом Алибековым, ныне живущим в США.

«Мы разработали специальную программу для определения того, какие "модельные" вирусы можно использовать вместо оспы человека. Мы тестировали вирус коровьей оспы, вирус оспы мышей, вирус оспы кроликов и вирус оспы обезьян», — приводится цитата эксперта в тексте.

По его словам, при наличии набора положительных результатов научно-исследовательских работ «необходимо лишь две недели, чтобы создать запасы "агента" и иметь в арсенале генетически измененный вирус оспы». Алибеков также утверждал, что после распада СССР работа с обезьяньей оспой для создания биологического оружия в стране свернута не была.

Алибеков в 1992 году эмигрировал в США, где, благодаря многочисленным комментариям в СМИ о советских разработках, получил широкую популярность под именем Кен Алибек. В 1970-е работал в «Биопрепарате» при Совете Министров СССР, занимавшемся разработкой и испытаниями биологического оружия. В настоящее время — президент и совладелец AFG Biosolutions Inc., американской компании, разрабатывающей системы защиты от биологического оружия.