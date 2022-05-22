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1 час назад

В распространении оспы обезьян увидели «русский след»

Lenta.ru

Россия до начала 1990-х годов рассматривала возможность использования оспы обезьян в качестве биологического оружия. «Русский след» в распространении заболевания увидел британский таблоид Mirror.

Британский таблоид увидел «русский след» в распространении оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание обратило внимание на давние интервью с бывшим советским экспертом и замруководителя программы СССР по биологическому оружию Канатом Алибековым, ныне живущим в США.

«Мы разработали специальную программу для определения того, какие "модельные" вирусы можно использовать вместо оспы человека. Мы тестировали вирус коровьей оспы, вирус оспы мышей, вирус оспы кроликов и вирус оспы обезьян», — приводится цитата эксперта в тексте.

По его словам, при наличии набора положительных результатов научно-исследовательских работ «необходимо лишь две недели, чтобы создать запасы "агента" и иметь в арсенале генетически измененный вирус оспы». Алибеков также утверждал, что после распада СССР работа с обезьяньей оспой для создания биологического оружия в стране свернута не была.

Алибеков в 1992 году эмигрировал в США, где, благодаря многочисленным комментариям в СМИ о советских разработках, получил широкую популярность под именем Кен Алибек. В 1970-е работал в «Биопрепарате» при Совете Министров СССР, занимавшемся разработкой и испытаниями биологического оружия. В настоящее время — президент и совладелец AFG Biosolutions Inc., американской компании, разрабатывающей системы защиты от биологического оружия.

Всемирная огранизация здравоохранения сообщила ранее об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование.

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