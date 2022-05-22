Украинский режиссер произнес в Каннах речь в защиту русской культуры

Сергей Лозница – украинский режиссер во время получения награды на Каннском кинофестивале за вклад в киноискусство заступился за русскую культуру.
Он призвал не считать одинаковыми политику и культуру, ведь русских авторов «стали частью мировой культуры».
Режиссер заявил, что людям культуры необходимо «сделать усилие, чтобы противостоять варварству». По словам Лозница, важно «сохранять здравый смысл и защищать культуру».
Помимо этого Лозница рассказал, как когда-то давно беседовал с Иреной Вейсайте – покойным театроведом и специалистом по немецкой литературе, литовской еврейкой, которая пыталась спастись из гетто. Тогда Вейсайте поведала украинскому режиссеру историю о тайном кружке, который они с друзьями организовали. Там они посвящали время немецкой поэзии, читая друг другу произведения Гете, Гейне, Шиллера.
«„Но как же так? Ведь вокруг вас каждый день звучала речь немецких палачей!“ — воскликнул я. Ирена посмотрела на меня с изумлением: „Да, но какое это имело отношение к Гете?!“» — рассказал Лозница.