В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
45 минут назад

Украинский режиссер Сергей Лозница призвал не бойкотировать русскую культуру

FBM.ruиещё 1

Сергей Лозница – украинский режиссер во время получения награды на Каннском кинофестивале за вклад в киноискусство заступился за русскую культуру.

Украинский режиссер произнес в Каннах речь в защиту русской культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он призвал не считать одинаковыми политику и культуру, ведь русских авторов «стали частью мировой культуры».

Режиссер заявил, что людям культуры необходимо «сделать усилие, чтобы противостоять варварству». По словам Лозница, важно «сохранять здравый смысл и защищать культуру».

Помимо этого Лозница рассказал, как когда-то давно беседовал с Иреной Вейсайте – покойным театроведом и специалистом по немецкой литературе, литовской еврейкой, которая пыталась спастись из гетто. Тогда Вейсайте поведала украинскому режиссеру историю о тайном кружке, который они с друзьями организовали. Там они посвящали время немецкой поэзии, читая друг другу произведения Гете, Гейне, Шиллера.

«„Но как же так? Ведь вокруг вас каждый день звучала речь немецких палачей!“ — воскликнул я. Ирена посмотрела на меня с изумлением: „Да, но какое это имело отношение к Гете?!“» — рассказал Лозница.

В мире,Общество,Сергей Лозница,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители