Украинский режиссер произнес в Каннах речь в защиту русской культуры

Сергей Лозница – украинский режиссер во время получения награды на Каннском кинофестивале за вклад в киноискусство заступился за русскую культуру.

Помимо этого Лозница рассказал, как когда-то давно беседовал с Иреной Вейсайте – покойным театроведом и специалистом по немецкой литературе, литовской еврейкой, которая пыталась спастись из гетто. Тогда Вейсайте поведала украинскому режиссеру историю о тайном кружке, который они с друзьями организовали. Там они посвящали время немецкой поэзии, читая друг другу произведения Гете, Гейне, Шиллера.