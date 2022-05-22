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57 минут назад

Мэр Энергодара пострадал в результате взрыва

Российская Газетаиещё 11

Мэр города Энергодар (Запорожская область) Андрей Шевчик получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Мэр Энергодара пострадал в результате взрыва в подъезде дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик", - рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что травмы также получили двое охранников градоначальника. Самодельная бомба была установлена в электрощитке в подъезде. Источник также добавил, что Шевчик неоднократно получал угрозы в свой адрес.

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