Мэр Энергодара пострадал в результате взрыва в подъезде дома

Мэр города Энергодар (Запорожская область) Андрей Шевчик получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик", - рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что травмы также получили двое охранников градоначальника. Самодельная бомба была установлена в электрощитке в подъезде. Источник также добавил, что Шевчик неоднократно получал угрозы в свой адрес.