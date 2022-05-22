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7 минут назад

В эстонском городе Визу осквернили памятник советским воинам

Газета.Ru

Памятник советским воинам подвергся осквернению в Эстонии. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

В Эстонии осквернили памятник советским воинам
Фото: газета.ruгазета.ru

Отмечается, что вандалы изрисовали черной и красной краской мемориал, который находится в Визу. Эти цвета совпадают с цветом флага «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Другие подробности инцидента пока неизвестны.

В последние месяцы, после начала российской специальной военной операции на Украине, в странах Прибалтики регулярно происходят случаи надругательства над памятниками советским воинам. Более того, 17 мая в Эстонии с одного из местных кладбищ исчез мемориал.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила установить советские памятники из стран Балтии на российской границе с этими государствами.

В мире,Происшествия,Валентина Матвиенко,Украинская повстанческая армия,Совет Федерации,
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