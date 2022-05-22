В Эстонии осквернили памятник советским воинам

Памятник советским воинам подвергся осквернению в Эстонии. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

Фото: газета.ru газета.ru

Отмечается, что вандалы изрисовали черной и красной краской мемориал, который находится в Визу. Эти цвета совпадают с цветом флага «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России). Другие подробности инцидента пока неизвестны.

В последние месяцы, после начала российской специальной военной операции на Украине, в странах Прибалтики регулярно происходят случаи надругательства над памятниками советским воинам. Более того, 17 мая в Эстонии с одного из местных кладбищ исчез мемориал.