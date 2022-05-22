Байден прибыл на саммит в Японию

Президент США Джо Байден прибыл в Токио, где он примет участие в переговорах с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и в саммите четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что самолёт американского лидера приземлился на базе ВМС США Йокосука недалеко от Токио.

Уточняется, что встреча глав Японии и США запланирована на 23 мая, а 24 мая пройдёт саммит Quad (четырёхстороннего диалога по безопасности между Японией, США, Индией и Австралией).