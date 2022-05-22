Американский нобелевский лауреат считает, что Киев должен пойти на уступки

"Я был бы готов пойти на уступки, чтобы война закончилась быстро и значительная часть [территории] Украины не превратилась в развалины", - ответил Маскин. "Это повлекло бы за собой предоставление России реального контроля над определенными частями территории на востоке страны и признание того, что Россия теперь владеет Крымом", - добавил он.