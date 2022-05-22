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1 час назад

Нобелевский лауреат считает, что Украине стоит пойти на уступки для урегулирования кризиса

ТАСС

Киеву целесообразно пойти на уступки для урегулирования кризиса на Украине. Такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии по экономике за 2007 год Эрик Маскин в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Vanguardia.

Американский нобелевский лауреат считает, что Киев должен пойти на уступки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американцу был задан вопрос, как бы он поступил на месте президента Украины Владимира Зеленского.

"Я был бы готов пойти на уступки, чтобы война закончилась быстро и значительная часть [территории] Украины не превратилась в развалины", - ответил Маскин. "Это повлекло бы за собой предоставление России реального контроля над определенными частями территории на востоке страны и признание того, что Россия теперь владеет Крымом", - добавил он.

"Украинцам могло бы быть очень сложно принять это", - считает Маскин. По его мнению, "хорошие политические лидеры" способны убедить электорат воспринять некоторые вещи.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Эрик Маскин,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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