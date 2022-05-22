МИД: страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с РФ в Арктике

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«Традиционно страны азиатского региона проявляют большой интерес к развитию взаимодействия в высоких широтах. Это те страны, которые демонстрируют опережающие темпы экономического развития. Многие из них являются участниками БРИКС, ШОС», — сказал он.

Как отметил дипломат, у этого интереса нет конъюктурного характера.

«Он основан на стратегических расчетах и имеет под собой долгосрочную перспективу сотрудничества», — подчеркнул Корчунов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами по работе в Арктике, а в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны.