МИД: страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с РФ в Арктике

Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС) и страны ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Москвой в Арктике, эти намерения носят стратегический характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председателя Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова.
«Традиционно страны азиатского региона проявляют большой интерес к развитию взаимодействия в высоких широтах. Это те страны, которые демонстрируют опережающие темпы экономического развития. Многие из них являются участниками БРИКС, ШОС», — сказал он.
Как отметил дипломат, у этого интереса нет конъюктурного характера.
«Он основан на стратегических расчетах и имеет под собой долгосрочную перспективу сотрудничества», — подчеркнул Корчунов.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами по работе в Арктике, а в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны.
Напомним, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Россия отмечает вовлечение неарктических государств НАТО в военную активность в северных широтах и обеспокоена этими действиями альянса. В связи с этим Москва не исключает, что с силами альянса возможны непреднамеренные инциденты.