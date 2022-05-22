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55 минут назад

МИД: азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике

Елена Прошина

Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС) и страны ШОС заинтересованы в сотрудничестве с Москвой в Арктике, эти намерения носят стратегический характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председателя Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова.

МИД: страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с РФ в Арктике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Традиционно страны азиатского региона проявляют большой интерес к развитию взаимодействия в высоких широтах. Это те страны, которые демонстрируют опережающие темпы экономического развития. Многие из них являются участниками БРИКС, ШОС», — сказал он.

Как отметил дипломат, у этого интереса нет конъюктурного характера.

«Он основан на стратегических расчетах и имеет под собой долгосрочную перспективу сотрудничества», — подчеркнул Корчунов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами по работе в Арктике, а в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны.

Напомним, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Россия отмечает вовлечение неарктических государств НАТО в военную активность в северных широтах и обеспокоена этими действиями альянса. В связи с этим Москва не исключает, что с силами альянса возможны непреднамеренные инциденты.

В мире,Николай Корчунов,Владимир Путин,МИД России,БРИКС,НАТО,ШОС,
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