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56 минут назад

Трамп-младший высмеял посетивших Киев американских политиков

Российская Газетаиещё 5

Некоторые американские политики, в том числе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, предпочитают отправиться на Украину, где ведутся боевые действия, чем встретиться с мирными протестующими в США. Такое мнение выразил сын 45-го американского лидера Дональд Трамп-младший.

Трамп-младший высмеял посетивших Киев американских политиков
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Неужто политики, которые боятся этого (американских протестующих - прим. "РГ"), считают безопасным поездки в "зону активных боевых действий"?", - написал он в соцсетях.

К своей публикации сын экс-президента приложил фото американки, которая мирно протестует против действующего главы государства Джо Байдена, а также фото со встречи американских политиков с властями Украины.

В начале мая группа политиков из США посетила столицу Украины. Там они провели ряд встреч с местными властями. По итогам поездки было объявлено о выделении дополнительных средств Киеву со стороны Вашингтона.

В мире,Джозеф Байден,
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