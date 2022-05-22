Трамп-младший высмеял посетивших Киев американских политиков

Некоторые американские политики, в том числе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, предпочитают отправиться на Украину, где ведутся боевые действия, чем встретиться с мирными протестующими в США. Такое мнение выразил сын 45-го американского лидера Дональд Трамп-младший.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Неужто политики, которые боятся этого (американских протестующих - прим. "РГ"), считают безопасным поездки в "зону активных боевых действий"?", - написал он в соцсетях.

К своей публикации сын экс-президента приложил фото американки, которая мирно протестует против действующего главы государства Джо Байдена, а также фото со встречи американских политиков с властями Украины.