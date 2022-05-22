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1 час назад

Политэлиты Турции решили отвернуться от США

Ura.Ru

Политэлиты Турции разочаровались поведением США, поэтому страна налаживает отношения с Россией. С таким заявлением выступил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политэлиты Турции решили отвернуться от США
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Политические элиты в Турции глубоко разочарованы и раздражены поведением Соединенных Штатов. Я никогда не видел такого сильного разочарования Западом в Турции за те 35 лет, что занимаюсь политологией», — сказал Унал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, Турция решила отвернуться от США и ей легче наладить отношения с Россией. Жители Турции разделяют антиамериканские взгляды им считают, что ситуацию на Украине спровоцировали США, высказался профессор. Унал считает, что президент США Джо Байден дезориентирован и не очень способен принимать решения. Байден является русофобом и США должны оставить при себе мнение по поводу отношений Анкары и Москвы.

Страны Запада, в том числе США, ввели антироссийские ограничения из-за спецоперации РФ на Украине. Турция не стала вводить санкции против России, не закрыла свое воздушное пространство. Российские власти отмечали, что санкции наносят удар и по тем, кто их вводит. В США рекордно упал рейтинг Байдена. Турция не допустит конфликта с Россией из-за ситуации на Украине, написал обозреватель Харун Карчик в своей статье для журнала National Interest.

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