В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
41 минуту назад

Байден заявил, что не беспокоится из-за возможного ядерного испытания КНДР

ТАССиещё 1

Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне, в том числе возможного ядерного испытания, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна.

Байден сделал заявление о возможном ядерном испытании КНДР
Фото: ReutersReuters

"Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду", - сказал он, отвечая на вопрос одной из сопровождающих его в ходе визита в Сеул журналисток о том, беспокоится ли он по поводу потенциального ядерного испытания со стороны КНДР во время его поездки в регион. Выступление американского лидера транслировалось на сайте Белого дома.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что Соединенные Штаты не исключают провокации, ядерного или ракетного испытания со стороны КНДР в ходе поездки Байдена в Азию.

Президент США прибыл в Южную Корею с трехдневным визитом в пятницу. В субботу состоялась встреча с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, по итогам которой была проведена совместная пресс-конференция, а также опубликовано заявление сторон. Далее Байден направится в Японию.

Следите за нашими новостями в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители