Байден сделал заявление о возможном ядерном испытании КНДР

"Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду", - сказал он, отвечая на вопрос одной из сопровождающих его в ходе визита в Сеул журналисток о том, беспокоится ли он по поводу потенциального ядерного испытания со стороны КНДР во время его поездки в регион. Выступление американского лидера транслировалось на сайте Белого дома.