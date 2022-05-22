Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

В настоящее время не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки российского природного газа в страны Европы в долгосрочной перспективе, сообщает французская газета Monde diplomatique.

Фото: Рамблер Рамблер

Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в ЕС не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на это топливо в течение длительного времени, а могут лишь выступать в роли резервных продавцов.

«Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго», — пишет издание.

Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны, а Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Москвой.

«Удаленное географическое положение других производителей, таких как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью устарелости их мощностей не позволяет им стать надежной заменой России», — отмечает Monde diplomatique.