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22 минуты назад

Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

Елена Прошина

В настоящее время не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки российского природного газа в страны Европы в долгосрочной перспективе, сообщает французская газета Monde diplomatique.

Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе
Фото: РамблерРамблер

Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в ЕС не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на это топливо в течение длительного времени, а могут лишь выступать в роли резервных продавцов.

«Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго», — пишет издание.

Европа не может рассчитывать на поставки газа из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны, а Египет не планирует становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Москвой.

«Удаленное географическое положение других производителей, таких как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью устарелости их мощностей не позволяет им стать надежной заменой России», — отмечает Monde diplomatique.

Воспользоваться данной ситуацией планирует Вашингтон с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны.

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