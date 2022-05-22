Байден передал привет Ким Чен Ыну

"Приветствую <...>, и точка", - ответил Байден на вопрос о том, что он хотел бы передать Ким Чен Ыну.

В воскресенье президент США встретился с председателем южнокорейской компании Hyundai Motor Group Чон Ый Соном. После выступления, отвечая на один из вопросов, Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне, в том числе возможного ядерного испытания, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна.