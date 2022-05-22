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40 минут назад

СМИ: Байден заявил, что ему пока нечего сказать Ким Чен Ыну

ТАССиещё 5

Президент США Джо Байден заявил, что ему пока нечего передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, кроме приветственных слов. Об этом в воскресенье сообщила газета The Chosun Ilbo со ссылкой на журналистов пресс-пула Белого дома.

Байден передал привет Ким Чен Ыну
Фото: ReutersReuters

"Приветствую <...>, и точка", - ответил Байден на вопрос о том, что он хотел бы передать Ким Чен Ыну.

В воскресенье президент США встретился с председателем южнокорейской компании Hyundai Motor Group Чон Ый Соном. После выступления, отвечая на один из вопросов, Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне, в том числе возможного ядерного испытания, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна.

Байден сделал заявление о возможном ядерном испытании КНДР

Президент США прибыл в Южную Корею с трехдневным визитом в пятницу. В субботу состоялась встреча с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, по итогам которой была проведена совместная пресс-конференция, а также опубликовано заявление сторон. Далее Байден направится в Японию.

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