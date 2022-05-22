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17 минут назад

Макфол рассказал, как США обманули Украину

Елена Прошина

Дипломаты США, обещавшие Украине возможное вступление в Североатлантический альянс на протяжении прошлых лет, лгали, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-посла США в России Майкла Макфола.

Бывший американский посол в РФ раскрыл, как США обманули Украину
Фото: REUTERSREUTERS

«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?» — задал вопрос ведущий на политических дебатах The Munk Debate в Канаде, обращаясь к Макфолу. Политик утвердительно ответил, отметив, что так устроен «реальный мир».

Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент страны принял изменения в Конституцию. В ней был закреплен курс на вступление Киева Евросоюз и НАТО. При этом эксперты говорили, что Украина не могла претендовать на членство в альянс в ближайшие десятилетия.

Напомним, ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что после вступления страны в Евросоюз произойдет его крах.

«Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», — заявил дипломат.

В мире,Майкл Макфол,Александр Грушко,МИД России,Верховная Рада,НАТО,ЕС,
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