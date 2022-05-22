Бывший американский посол в РФ раскрыл, как США обманули Украину

«Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой», — заявил дипломат.