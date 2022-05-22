В Мариуполе наладили движение общественного транспорта

"Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день на линии вышли 12 автобусов", - рассказал мэр. По его словам, после прохождения технического обслуживания и текущего ремонта число машин на линиях может быть увеличено до 22.