В Мариуполе наладили движение общественного транспорта

Власти города Мариуполя, который серьезно пострадал при освобождении от украинских войск, наладили движение общественного транспорта. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава города Константин Иващенко.
"Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день на линии вышли 12 автобусов", - рассказал мэр. По его словам, после прохождения технического обслуживания и текущего ремонта число машин на линиях может быть увеличено до 22.
В настоящий момент в городе функционируют семь маршрутов, которые соединяют центр с окраинами.
По словам Иващенко, власти Мариуполя, наладили работу четырех больниц.
"На данный момент работают четыре больницы и медицинские учреждения первой ступени", - сказал он.
По словам мэра, учреждения здравоохранения пока испытывают дефицит персонала.
Первые три автозаправки открылись в Мариуполе, заявил Иващенко.
"Три заправки у нас работают: на выезде из города, одна на Краснофлотской, одна на седьмом проезде. Я думаю бизнес поворачивается и еще несколько заправок откроют", - сообщил он.
Мэр отметил, что ограничений по продажи топлива в городе нет.
Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт.