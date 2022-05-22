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24 минуты назад

Мэр Мариуполя заявил, что в городе наладили движение общественного транспорта

ТАССиещё 1

Власти города Мариуполя, который серьезно пострадал при освобождении от украинских войск, наладили движение общественного транспорта. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава города Константин Иващенко.

В Мариуполе наладили движение общественного транспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день на линии вышли 12 автобусов", - рассказал мэр. По его словам, после прохождения технического обслуживания и текущего ремонта число машин на линиях может быть увеличено до 22.

В настоящий момент в городе функционируют семь маршрутов, которые соединяют центр с окраинами.

Больницы

По словам Иващенко, власти Мариуполя, наладили работу четырех больниц.

"На данный момент работают четыре больницы и медицинские учреждения первой ступени", - сказал он.

По словам мэра, учреждения здравоохранения пока испытывают дефицит персонала.

АЗС

Первые три автозаправки открылись в Мариуполе, заявил Иващенко.

"Три заправки у нас работают: на выезде из города, одна на Краснофлотской, одна на седьмом проезде. Я думаю бизнес поворачивается и еще несколько заправок откроют", - сообщил он.

Мэр отметил, что ограничений по продажи топлива в городе нет.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт.

В мире,Константин Иващенко,
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