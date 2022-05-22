На границе России с Эстонией застряли более 400 фур

За неделю очередь на въезд большегрузов из Эстонии в Россию увеличилась вдвое. Сейчас на участках государственной границы в Псковской области скопилось более 400 фур, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Также сохраняются очереди на въезд в Россию со стороны Латвии. В начале апреля Евросоюз запретил въезд российским и белорусским грузовикам.

Фото: секрет фирмы секрет фирмы

На пунктах пропуска в Россию из Эстонии застряли 407 фур. В частности, у пункта пропуска «Шумилкино» стоят 220 большегрузов. Еще 187 ожидают очереди на пункте пропуска «Куничина Гора».

В ФТС уточнили, что сохраняются очереди на въезд в Россию со стороны Латвии. На пункте пропуска «Убылинка» собралась очередь из 300 грузовиков, на пункте «Бурачки» — из 610 большегрузов.

«Секрет» писал, что таможенные службы ЕС перестали пропускать автомобили, зарегистрированные в России и Белоруссии, 8 апреля. Как сообщила Федеральная таможенная служба России (ФТС), европейцы сослались на ранее принятый пятый пакет санкций.

Запрет распространился в том числе и на транзитные поездки. Однако по-прежнему разрешена доставка в ЕС фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также допускаются поездки для гуманитарных целей.