Пять человек пострадали при обрушении трибуны в Лондоне

Инцидент произошёл на репетиции военного парада в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления Елизаветы II.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы британской столицы. По их данным, госпитализированы три человека. Репетицию шествия пришлось прервать. Причины случившегося выясняет минобороны Соединённого Королевства.

Парад по случаю «платинового юбилея» королевы состоится в центре Лондона 2 июня. В нём примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооружённых сил, 200 лошадей и 400 музыкантов.