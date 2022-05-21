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59 минут назад

Пять человек пострадали при обрушении трибуны в Лондоне

Говорит Москваиещё 1

Инцидент произошёл на репетиции военного парада в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления Елизаветы II.

Пять человек пострадали при обрушении трибуны в Лондоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы британской столицы. По их данным, госпитализированы три человека. Репетицию шествия пришлось прервать. Причины случившегося выясняет минобороны Соединённого Королевства.

Парад по случаю «платинового юбилея» королевы состоится в центре Лондона 2 июня. В нём примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооружённых сил, 200 лошадей и 400 музыкантов.

Они пройдут по традиционному маршруту — от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии в сопровождении членов монаршей семьи верхом или в каретах.

В мире,Происшествия,Елизавета II,
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