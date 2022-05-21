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1 час назад

В Финляндии отказались менять нормы права из-за Турции

News.ru

Финляндия не будет менять нормы права ради того, чтобы Турция дала согласие на присоединение страны к НАТО, заявил спикер финского парламента Матти Ванханен в эфире телеканала YLE. Он подчеркнул, что Хельсинки не готов экстрадировать «невинных людей», которые подозреваются в причастности к запрещенным в Турции организациям.

В Финляндии отказались менять нормы права из-за Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Что касается пунктов относительно наших норм права, Турция должна понять, что мы не можем согласиться [изменить их] в политическом ключе. Невинных людей не экстрадируют в другую страну, особенно если существует риск того, что их посадят в тюрьму или безосновательно осудят, — заявил Ванханен.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в ходе телефонных переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё, что Анкара не поддерживает желание Хельсинки покрывать террористов. По словам турецкого лидера, игнорирование этой проблемы не только несовместимо с духом дружбы и союза, но и представляет угрозу национальной безопасности Турции в рамках НАТО.

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Зампредседателя правящей в стране Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш подчеркнул, что Анкара не изменит свою позицию по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Турция заплатила большую цену за борьбу с терроризмом. В результате противостояния с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической, погибли почти 40 тысяч граждан Турции.

В мире,Матти Ванханен,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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