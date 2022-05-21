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1 час назад

«Надеемся на хорошую цену»: Вучич обсудит с Путиным поставки газа

News.ru

Президент Сербии Александр Вучич в эфире канала TV — Pink выразил надежду, что на следующей неделе он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых удастся обсудить вопрос о покупке газа. Разговор может состоятся 25 или 26 мая, предположил он. По словам сербского лидера, Белград полностью зависит от поставок российского газа и надеется на «хорошую цену».

«Надеемся на хорошую цену»: Вучич обсудит с Путиным поставки газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скорее всего, он (телефонный разговор. — NEWS.ru) состоится в среду или четверг. В этом разговоре есть три аспекта. Наиболее важными для нас являются количество, цена и надежность поставок. Первые два аспекта являются ключевыми, а третий зависит не только от россиян и нас, но и от болгар, — заявил Вучич.

Он отметил, что Белград надеется на «хорошую цену», так как планирует заключить с «Газпромом» долгосрочный газовый контракт. Действующий газовый контракт истечёт 31 мая. С 1 января 2021 газ в Сербию поступает по морскому газопроводу «Турецкий поток», и болгарское ответвление «Балканский поток».

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Ранее Вучич подчеркнул, что Белград будет сопротивляться введению антироссийских столько, сколько сможет. Он отметил, что Сербии приходится платить за это дорогую цену.

Последний телефонный разговор между Путиным и Вучичем состоялся 6 апреля. Президент России поздравил сербского коллегу с победой на выборах и выразил уверенность, что страны сохранят дружеские отношения.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,Газпром,
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