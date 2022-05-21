«Надеемся на хорошую цену»: Вучич обсудит с Путиным поставки газа

Скорее всего, он (телефонный разговор. — NEWS.ru) состоится в среду или четверг. В этом разговоре есть три аспекта. Наиболее важными для нас являются количество, цена и надежность поставок. Первые два аспекта являются ключевыми, а третий зависит не только от россиян и нас, но и от болгар, — заявил Вучич.