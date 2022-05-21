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1 час назад

NBC: американская McKinsey консультировала Ростех и выполняла контракты для Пентагона

ТАССиещё 1

Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с Ростехом и выполняла контракты для Пентагона, а также для разведывательного сообщества. С таким утверждением выступил в субботу телеканал NBC.

NBC: McKinsey одновременно консультировала Пентагон и Ростех
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"McKinsey, консультируя российскую корпорацию, хотя и не по связанным непосредственно с оружием вопросам, в то же время выполняла контракты в сфере национальной безопасности для Министерства обороны США и разведывательного сообщества", - отмечается в расследовании телеканала.

Ранее работой американской фирмы заинтересовались в Конгрессе США в связи с ее сотрудничеством с госкомпаниями Китая. Законодатели задавались вопросом, стоит ли McKinsey предоставлять заказы в области нацбезопасности, учитывая ее широкое присутствие в КНР.

Вместе с тем в самой компании не видят конфликта интересов в недавней деятельности в России и контрактами для американских федеральных ведомств. "McKinsey соблюдает все законы США по заключению договоров, в том числе касающиеся конфликта интересов, - сказал представитель компании Нил Грейс. - <...> Наша прошлая работа для подрядчиков Ростеха не касалась систем вооружений. Данная деятельность заключалась в коммерческих и операционных вопросах, по которым мы консультируем клиентов на регулярной основе во всем мире. Например, сотрудничество с одной из дочерних компаний касалось автобусов системы общественного транспорта".

В пресс-службе McKinsey 18 апреля сообщили, что компания прекратила работу со своими клиентами в России из-за ситуации вокруг Украины. В начале марта в McKinsey заявили о приостановке предоставления услуг российским государственным предприятиям.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Владимир Путин,Конгресс США,Пентагон,
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