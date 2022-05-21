Пять человек погибли при крушении самолета во Франции

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения туристического самолета на юго-востоке Франции. Об этом сообщил французский телеканал BFM, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Сообщается, что самолет, принадлежащий аэроклубу, совершал первый полет и взлетел с аэродрома Версуд под Греноблем.

Как уточняет источник, инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь - Рона-Альпы). На месте крушения самолета обнаружено пять полностью обгоревших тел. О подробностях происшествия пока не сообщается.