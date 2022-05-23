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1 час назад

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула совет директоров "Роснефти"

Газета.Ruиещё 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявление об отставке с поста члена совета директоров «Роснефти», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула совет директоров "Роснефти"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая», — говорится в сообщении.

В своем заявлении Кнайсль также отказалась от продления полномочий на второй строк.

Карин Кнайсль входила в состав совета директоров «Роснефти» с июня 2021 года.

Ранее о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти» заявили бывший канцлер Германии Герхард Шредер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг.

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