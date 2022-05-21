В Австрии группа анархистов захватила «виллу Шувалова»

В Австрии группа активистов-анархистов численностью около 40 человек захватила виллу на озере Аттерзе, которая предположительно принадлежит председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

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По данным газеты, занявшие дом в населенном пункте Бургау сквоттеры называют себя членами «союза свободных анархистских организаций». Они выступают против военных действий на Украине, требуют остановить «приватизацию» озера и провести конфискацию собственности.

Из окон виллы свисают транспаранты с надписями «Солидарность со всеми беженцами и дезертирами» и «Свободный доступ к озеру». В материале говорится, что одна из участниц захвата заявила, что группа намерена противостоять представителям правоохранительных органов, которые направились к дому.