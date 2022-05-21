Помощь Запада ухудшила финансовое положение Украины

«Хотя Украина получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой помощи, что позволяет стране смягчить немедленные риски ликвидности, в среднесрочной перспективе это приведет к значительному росту государственного долга», - отметили специалисты, подчеркнув при этом, что такой рост госдолга с высокой долей вероятности окажется для страны непосильным.