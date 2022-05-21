Помощь Запада ухудшила финансовое положение Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что Украина в дальнейшем не сможет обслуживать государственный долг, который постоянно увеличивается из-за финансовой поддержки западных государств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«Хотя Украина получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой помощи, что позволяет стране смягчить немедленные риски ликвидности, в среднесрочной перспективе это приведет к значительному росту государственного долга», - отметили специалисты, подчеркнув при этом, что такой рост госдолга с высокой долей вероятности окажется для страны непосильным.
Сообщается, что Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa2» до «Caa3» с негативным прогнозом на фоне проведения Россией спецоперации.
Агентство напомнило, что ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе, а также одобрил выделение Киеву помощи в размере $40 млрд.