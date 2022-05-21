В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Глава ДНР подписал Указ об изменении курса гривны к рублю

ТК «Звезда»иещё 13

С понедельника официальный курс украинской гривны к рублю при покупке товаров в Донецкой Народной Республике составит два к одному. Соответствующий Указ сегодня подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР подписал Указ об изменении курса гривны к рублю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Внести в подпункт 1.3 пункта 1 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 года №104 "О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики" изменения, заменив слова "2,5 российских рубля" словами "2.0 российских рубля"», - говорится в тексте Указа.

Ранее власти Луганской Народной Республики заявили, что установят курс рубля в размере двух рублей за одну гривну. Уточняется, что при определении цены в украинских гривнах необходимо округление до целых единиц в большую сторону.

В мире,Денис Пушилин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители