Глава ДНР подписал Указ об изменении курса гривны к рублю

С понедельника официальный курс украинской гривны к рублю при покупке товаров в Донецкой Народной Республике составит два к одному. Соответствующий Указ сегодня подписал глава ДНР Денис Пушилин .

«Внести в подпункт 1.3 пункта 1 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 года №104 "О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики" изменения, заменив слова "2,5 российских рубля" словами "2.0 российских рубля"», - говорится в тексте Указа.

Ранее власти Луганской Народной Республики заявили, что установят курс рубля в размере двух рублей за одну гривну. Уточняется, что при определении цены в украинских гривнах необходимо округление до целых единиц в большую сторону.