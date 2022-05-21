Европейцы ощутили на себе последствия антироссийских санкций

Украинский конфликт существенно ускорил инфляцию в европейских странах. Цена на сырье, энергоносители, продукты питания растет с такой скоростью, какой не было на протяжении десятков лет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание ABC News.

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«Покупателей шокируют ценники в продуктовых магазинах и на бензоколонках… Счета за электроэнергию также достигли рекордных показателей», - отметили журналисты издания, подчеркнув при этом, что основной причиной инфляции стал рекордный рост цен на голубое топливо и нефть.

Они уточнили, что, согласно экспертным оценкам, «инфляция в этом году достигнет семи процентов в 27 странах ЕС, что способствует замедлению прогнозов роста».

В публикации сообщается также, что население активно сокращает расходы, старается сэкономить на покупках, отказывается от различных мелочей, а также от вещей, приобретение которых можно отложить.