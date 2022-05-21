«Шокирующее неуважение»: В Румынии призвали отказаться от участия в «Евровидении»

Гендиректор Румынского телевидения (TVR) Дан Туртурикэ заявил, что Румыния должна отказаться от участия в конкурсе «Евровидение». Об этом он написал в соцсетях, передает ТАСС.

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«Неуважение, с которым EBU относится к общественным телевидениям Румынии, Польши, Сан-Марино, Черногории, Грузии и Азербайджана, шокирует», — сказано в заявлении.

Туртурикэ пообещал, что лично потребует от руководящих органов TVR «больше не участвовать в «Евровидении». Кроме того, канал подаст в суд на EBU и потребует компенсацию за нанесенный имиджу страны ущерб.

До этого в Бухаресте заявили, что организаторы «Евровидения» заменили оценки румынского жюри. Судьи поставили высшую оценку Молдавии, но этот голос не был учтен.