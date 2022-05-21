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1 час назад

«Шокирующее неуважение»: В Румынии призвали отказаться от участия в «Евровидении»

Майк Габриелян

Гендиректор Румынского телевидения (TVR) Дан Туртурикэ заявил, что Румыния должна отказаться от участия в конкурсе «Евровидение». Об этом он написал в соцсетях, передает ТАСС.

«Шокирующее неуважение»: В Румынии призвали отказаться от участия в «Евровидении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Неуважение, с которым EBU относится к общественным телевидениям Румынии, Польши, Сан-Марино, Черногории, Грузии и Азербайджана, шокирует», — сказано в заявлении.

Туртурикэ пообещал, что лично потребует от руководящих органов TVR «больше не участвовать в «Евровидении». Кроме того, канал подаст в суд на EBU и потребует компенсацию за нанесенный имиджу страны ущерб.

Участникам «Евровидения» от Украины грозит дисквалификация

До этого в Бухаресте заявили, что организаторы «Евровидения» заменили оценки румынского жюри. Судьи поставили высшую оценку Молдавии, но этот голос не был учтен.

В EBU, в свою очередь, обвинили Румынию и еще пять национальных жюри в манипуляциях и исключили из голосования на «Евровидении – 2022».

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