Польша обвинила Германию в невыполнении обещаний

Отношения между Германией и Польшей обостряются из-за нежелания поставлять оружие Украине. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

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По словам заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковски, ФРГ обещала усилить польскую обороноспособность и пополнить запасы, однако она этого так и не сделала.

Авторы статьи отмечают, что переговоры Варшавы и Берлина об обмене вооружениями не дали ожидаемого результата, поскольку польские власти потребовали заменить свои танки, которые они предоставили Украине, на модернизированные немецкие танки Leopard, но немецкая сторона не смога выполнить это обещание из-за неимения в наличии этих боевых машин.

Член бундестага ФРГ от партии Зеленых Тони Хофрейтер призвал немецкое правительство выполнить обещание и предоставить Польше вооружение. Политик напомнил, что предложение о поставках оружия было принято подавляющим большинством голосов в парламенте, и теперь оно должно быть реализовано.

В Минобороны ФРГ при этом заявили, что быстрая поставка танков Leopard кажется маловероятной из-за проблем в производстве, указывалось в статье Spiegel.

Ранее в ФРГ назвали причину начала конфликта на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.