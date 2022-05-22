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1 час назад

Еще в одной стране зафиксировали первый возможный случай оспы обезьян

Lenta.ruиещё 4

Еще в одной стране, Австрии, был выявлен первый предполагаемый случай заражения обезьяньей оспой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.

Еще в одной европейской стране зафиксирован случай оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возможную инфекцию выявили у 35-летнего мужчины в Вене, которого в ночь на воскресенье, 22 мая, доставили в больницу. Среди симптомов называют повышение температуры и высыпание на лице, характерное для оспы. Результаты анализа будут получены вечером или на следующий день, в понедельник.

Всемирная организация здравоохранения сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение оспы обезьян среди человеческой популяции маловероятно. По его мнению, существуют определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться.

В мире,Владислав Жемчугов,ВОЗ,
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