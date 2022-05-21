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1 час назад

Орбан сравнил санкции против РФ с эффектом от взрыва атомной бомбы

Илья Родин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает против необдуманных ограничительных мер в отношении Москвы. По его мнению, их действие на мировую экономику можно сравнить с эффектом от взрыва «атомной бомбы». Об этом пишет ТАСС.

Орбан сравнил санкции против РФ с атомной бомбой
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Орбан высказался против санкций на совместной конференции с главой Сербии Александром Вучичем, проходящей в рамках сельскохозяйственной выставки в Нови-Саде.

«Нас ждет тяжелая зима, [...] военный конфликт на Украине ставит нас в трудное положение. [...]. Поэтому Венгрия не соглашается на принимаемые в Брюсселе экономические неприемлемые и неразумные меры, которые привели бы к росту цен», - подчеркнул венгерский политик.

Он отметил, что «санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе, это может привести к тому, что мы [лидеры стран Европы] не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе».

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Премьер-министр Венгрии уточнил, что если европейские государства тем или иным способом не обеспечат планету продуктами питания, то в них «хлынут такие потоки миграции, что миграция до этого покажется [...] детской сказкой». Он полагает, что в Евросоюз приедут «не люди, которые хотят жить лучше, а люди, которые хотят выжить, эта миграция нас раздавит».

Орбан сообщил ранее, что его страна не препятствует введению санкций против Москвы, пока они не угрожают энергобезопасности Венгрии.

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
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